Duncan, Aldridge'e ameliyatı sonrası yardımcı oluyor

News 4 San Antonio'dan Don Harris, San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan'ın Orlando'daki Walt Disney World ekibine katılmamasının nedenini açıkladı.



Spurs'de yardımcı antrenör olan Duncan'ın, takımın yıldız ismi LaMarcus Aldridge'in omuz ameliyatından iyileşmesine yardımcı olduğu belirtildi. Aldridge, ameliyatının bir sonucu olarak Orlando maçlarında yer almayacak.



Harris, tweetinde durumu şu şekilde belirtti:



"Spurs Yrd. Koçu Tim Duncan'ın Orlando'daki ekiple olmadığını doğrulayabilirim. Spurs bana Tim'in ve tıp ve performans grubunun birkaç üyesinin LaMarcus Aldridge'in rehabilitasyon programını yönettiğini söylüyor."



Basketbol gözlemcilerinin çoğunun bildiği gibi Duncan, Spurs tarihinin sadece en iyi oyuncusu olmakla kalmıyor, aynı zamanda NBA tarihinin en iyi uzun forveti olarak görülüyor. TD, bu sezon merhum Kobe Bryant ve Kevin Garnett ile birlikte Hall of Fame sınıfına seçilmişti.



