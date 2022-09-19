Galatasaray'ın yeni transferlerinden Dries Mertens, sarı-kırmızılı taraftarların dünya çapında olduğunu ifade etti.



Sarı-kırmızılıların Konya maçında farkını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten yıldız futbolcu, "Böyle bir taraftarın önünde oynamak muhteşem bir his... Konya karşısında bize inanılmaz destek oldular" dedi.











