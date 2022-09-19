Dries Mertens, taraftara hayran kaldı!

Dries Mertens, Galatasaray taraftarlarının dünya çapında olduğunu söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens, taraftara hayran kaldı!
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19 Eylül 2022 12:50
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Dries Mertens, sarı-kırmızılı taraftarların dünya çapında olduğunu ifade etti.

Sarı-kırmızılıların Konya maçında farkını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten yıldız futbolcu, "Böyle bir taraftarın önünde oynamak muhteşem bir his... Konya karşısında bize inanılmaz destek oldular" dedi. 

 

 

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