Drew: "Cavs'de tamamen LeBron'a bağlılık vardı"

Cleveland Cavaliers'ın yeni başantrenörü Larry Drew, geçmişte Cavs'in "tamamen LeBron James'e bağlı" olduğunu söyledi.
Takımın uzun süredir baş yardımcı koçluğunu yapan Drew, şu açıklamaları yaptı: "LeBron'a tamamen bir bağlılık vardı. Tamamen. Yalnızca yeteneğinden bahsetmiyorum, tamamen varlığından bahsediyorum. Salona girdiğinde hissedebilirdiniz. Bu gidince de, nereye gideceklerini şaşırdılar. Tüm organizasyon bunu hissetti ve üstesinden gelmeye çalıştı. Tüm şehir bile böyleydi. Sıkıntı da bu zaten."
Drew, Tyronn Lue sezonun ilk altı maçından sonra görevden alınınca, geçtiğimiz gün takımla sezon sonuna kadar kendisinin pozisyonu için anlaşmıştı.