Draymond: "Kuminga'yı, LeBron için bile takaslamam!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, takım arkadaşı Jonathan Kuminga'yı Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James karşılığında bile takas etmeyeceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Draymond: 'Kuminga'yı, LeBron için bile takaslamam!'
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20 Şubat 2024 11:27
Golden State Warriors forveti Draymond Green, takım arkadaşı Jonathan Kuminga'yı Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James karşılığında bile takas etmeyeceğini söyledi.

Golden State'in James'i almak istediğine dair çıkan son spekülasyonların ışığında Green, Warriors'ın sahibi Joe Lacob'a Lakers yıldızı için sunulabilecek olası herhangi bir takas paketine Kuminga'yı dahil etmemesini söylediğini açıkladı:

"Joe ile telefonda konuştuğumuzda kimleri gönderebileceğimizi tartışıyorduk ve eğer Kuminga bunların arasındaysa, cevabımın hayır olduğunu söylemiştim."

Warriors'ın LeBron'u almaya çalıştığına dair söylentilerde, Lacob'ı bu işi tamamlamaya teşvik eden kişinin Green olduğu ve LeBron'un menajeri Rich Paul'u, Lakers yıldızının Warriors'a katılması konusunda ikna etmeye çalıştığı açıklanmıştı.

Daha sonra haberin tam olarak doğru aktarılmadığını açıklayan Draymond, fikrin kendisine sunulduğunu, bu fikri ilginç bulduğunu ve bu konuda Paul ile iletişime geçmeye karar verdiğini belirtti.

İlk iki sezonunda dakika almakta zorlanmış olan Kuminga, bu sezon 26 maça ilk beş kadroda daha büyük bir rolle çıkarak, 16,8 sayı, 5,5 ribaund ve 2,8 asist ortalamaları yakalamıştı.

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