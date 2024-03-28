Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, takım arkadaşı Draymond Green'in Orlando Magic'e karşı oyundan atılmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.



Green, maçın başladıktan sonra beş dakika içinde hakemlerle tartıştıktan sonra bir kez daha oyundan atılmayı başarınca, Curry'nin son derece hayal kırıklığı yaşadığı dikkatleri çekti.



Karşılaşma sonrası Curry, Green'e sahada kalması için "ne gerekiyorsa yapması" çağrısında bulundu:



"Tek diyeceğim şey ona ihtiyacımız olduğu. Bunu o da biliyor. Hepimiz biliyoruz. Yani sahada kalmak için ne yapması gerekiyorsa, yapmalı."



Bu sezon sahada soğukkanlılığını korumakta zorlanan Green, pervasız ve tehlikeli hareketleri nedeniyle daha önce bir kez daha uzaklaştırma cezası almıştı.



Draymond'sız Warriors maçı 101-93 kazanmayı başarırken; Andrew Wiggins 23 sayıyla en skorer isim oldu ve Curry ise 17 sayı kaydetti.



