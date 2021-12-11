Dortmund deplasmanda Bochum'a takıldı!

Almanya Bundesliga 15. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, deplasmanda Bochum ile 1-1 berabere kaldı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Dortmund deplasmanda Bochum'a takıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2021 19:25
Almanya Bundesliga 15. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, deplasmanda Bochum ile karşı karşıya geldi.

Vonovia Ruhrstadion'da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Bochum'a puanı getiren golü 40. dakikada penaltıdan Sebastian Polter kaydederken Dortmund'un golünü 85. dakikada Brandt kaydetti.

Bochum bu sonuçla puanını 20'ye çıkarırken, Dortmund ise puanını 20 yaptı.

Ligin 16. haftasında Dortmund sahasında Greuther Fürth ile karşılaşacak, Bochum ise A. Bielefeld deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.