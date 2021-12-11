Dortmund deplasmanda Bochum'a takıldı!

Almanya Bundesliga 15. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, deplasmanda Bochum ile karşı karşıya geldi.



Vonovia Ruhrstadion'da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Bochum'a puanı getiren golü 40. dakikada penaltıdan Sebastian Polter kaydederken Dortmund'un golünü 85. dakikada Brandt kaydetti.



Bochum bu sonuçla puanını 20'ye çıkarırken, Dortmund ise puanını 20 yaptı.



Ligin 16. haftasında Dortmund sahasında Greuther Fürth ile karşılaşacak, Bochum ise A. Bielefeld deplasmanına gidecek.

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