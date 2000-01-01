Donovan Mitchell, Utah'tan maksimum kontratı kaptı!

Utah Jazz ve Donovan Mitchell, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, beş yıllığı 195 milyon dolarlık bir maksimum çaylak uzatma kontratı üzerinde anlaştılar.



Wojnarowski, Michell'ın kontratının 163 milyon dolarının garantili olduğunu, ancak bu sezon All-NBA kriterlerini karşılaması halinde toplam değer olan 195 milyon dolara yükselebileceğini sözlerine ekledi.



2017'de 13'üncü sıradan Mitchell, 24.0 sayı, 4.4 ribaund ve 4.3 asist ortalamaları yakaladığı ve ilk kez All-Star seçildiği bir sezondan çıkıyor. Utah'ın Denver Nuggets'a karşı ilk tur serisinde, 1.'inci ve 4.'üncü maçlarda 50'şer sayılık performanslar kaydeden Mitchell, 6.'ncı maçta ise 44 sayı atmıştı. Lakin Jazz, yedi maçta elenmişti.



24 yaşındaki Mitchell geçtiğimiz sezon 3.64 milyon dolar kazanmıştı ve çaylak anlaşmasının sonuncusu olan 2020-21 sezonunda 5.1 milyon dolar kazanacak. 2021-22 sezonu ise, uzatmasının ilk yılı olacak.



