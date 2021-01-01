Donovan Mitchell, iki maç yok!

Utah Jazz'ın yıldızı Donovan Mitchell'ın, sırt ağrısı nedeniyle ekibin bir sonraki iki maçını kaçıracağı bildirildi.



Dallas Mavericks'e karşı Noel Günü maçında sırtında gerilme yaşamış olan Mitchell'ın, ekibinin bu geceki San Antonio Spurs ve Çarşamba günkü Portland Trail Blazers maçlarında forma giyemeyeceği açıklandı.



All-Star oyuncunun sol belinin alt kısmındaki gerginlik nedeniyle, tedavi görmek üzere Salt Lake City'de kalacağı belirtildi.



Sakatlığı, Cumartesi gecesi Mavs'e karşı oynadığı maçın ilk çeyreğinde yaşamış olan Mitchell, soyunma odasına gitmiş ve bir süre sonra oyuna tekrar dönmüştü.



