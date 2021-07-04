Doncic, Slovenya'ya tarihi ilki yaşattı

Basketbol FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde Litvanya'yı 96-85 mağlup eden Slovenya, tarihinde ilk kez olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.



Elemelerin Kaunas ayağındaki final maçında Litvanya ile Slovenya, Zalgiris Arena'da karşı karşıya geldi.



Slovenya'nın ilk çeyreğini 28-24 önde kapattığı mücadelenin ilk yarısı, 52-52 tamamlandı. Üçüncü çeyreği 80-69 üstün geçen Slovenya, rakibini 96-85 yenerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları biletini aldı.



Slovenya'da 31 sayı, 13 asist ve 11 ribauntla oynayan Luka Doncic, maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.



