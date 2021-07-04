Doncic, Slovenya'ya tarihi ilki yaşattı

Basketbol FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde Litvanya'yı 96-85 mağlup eden Slovenya, tarihinde ilk kez olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.
Elemelerin Kaunas ayağındaki final maçında Litvanya ile Slovenya, Zalgiris Arena'da karşı karşıya geldi.
Slovenya'nın ilk çeyreğini 28-24 önde kapattığı mücadelenin ilk yarısı, 52-52 tamamlandı. Üçüncü çeyreği 80-69 üstün geçen Slovenya, rakibini 96-85 yenerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları biletini aldı.
Slovenya'da 31 sayı, 13 asist ve 11 ribauntla oynayan Luka Doncic, maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Elemelerin Kaunas ayağındaki final maçında Litvanya ile Slovenya, Zalgiris Arena'da karşı karşıya geldi.
Slovenya'nın ilk çeyreğini 28-24 önde kapattığı mücadelenin ilk yarısı, 52-52 tamamlandı. Üçüncü çeyreği 80-69 üstün geçen Slovenya, rakibini 96-85 yenerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları biletini aldı.
Slovenya'da 31 sayı, 13 asist ve 11 ribauntla oynayan Luka Doncic, maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.