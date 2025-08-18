Dominik Livakovic'e süpriz talip!

Yeni sezona Göztepe beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertli yönetimin önceliği kanat ve orta saha transferi.
Ancak Fenerbahçe, oyuncu satışı yaparsa yeni mevkilere de yönelebilir. Bu da demek oluyor ki gelecek oyuncuları giden oyuncular belirleyecek.
Bu doğrultuda ayrılması gündemde olan oyunculardan Dominik Livakovic ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
SEVILLA, MILAN VE MONACO REDDETTİ
Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi, menajerler aracılığıyla Sevilla, Milan ve Monaco'ya önerildi. Ancak üç kulüpten de olumlu bir geri dönüş alınamadı.
DINAMO KIEV RESMİ TEKLİF HAZIRLIYOR
Son olarak Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in Livakovic için devreye girdiği aktarıldı. Kiev ekibinin 30 yaşındaki kaleci için bu hafta içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacağı öne sürüldü.
BEKLENTİ 10 MİLYON EURO
Fenerbahçe yönetiminin Livakovic için 10 milyon Euro bonservis talep ettiği bildirildi. Deneyimli kaleciye gelecek teklifin bu seviyeye ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu oldu.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon düzenli şekilde kalede yer almayan Livakovic, formayı İrfan Can Eğribayat ile paylaştı. Tüm kulvarlarda 32 maçta sahaya çıkan tecrübeli kaleci, bu maçların 9'unda kalesini gole kapatırken fileleri bulan 38 gole de engel olamadı.
