17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
2-1
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
6-0

Dominik Livakovic'e süpriz talip!

Fenerbahçe forması giyen kaleci Dominik Livakovic'e, Dinamo Kiev'in talip olduğu aktarıldı.

calendar 18 Ağustos 2025 09:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Dominik Livakovic'e süpriz talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezona Göztepe beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Sarı-lacivertli yönetimin önceliği kanat ve orta saha transferi.

Ancak Fenerbahçe, oyuncu satışı yaparsa yeni mevkilere de yönelebilir. Bu da demek oluyor ki gelecek oyuncuları giden oyuncular belirleyecek.


Bu doğrultuda ayrılması gündemde olan oyunculardan Dominik Livakovic ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

SEVILLA, MILAN VE MONACO REDDETTİ

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi, menajerler aracılığıyla Sevilla, Milan ve Monaco'ya önerildi. Ancak üç kulüpten de olumlu bir geri dönüş alınamadı.

DINAMO KIEV RESMİ TEKLİF HAZIRLIYOR

Son olarak Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in Livakovic için devreye girdiği aktarıldı. Kiev ekibinin 30 yaşındaki kaleci için bu hafta içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacağı öne sürüldü.

 BEKLENTİ 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetiminin Livakovic için 10 milyon Euro bonservis talep ettiği bildirildi. Deneyimli kaleciye gelecek teklifin bu seviyeye ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu oldu.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon düzenli şekilde kalede yer almayan Livakovic, formayı İrfan Can Eğribayat ile paylaştı. Tüm kulvarlarda 32 maçta sahaya çıkan tecrübeli kaleci, bu maçların 9'unda kalesini gole kapatırken fileleri bulan 38 gole de engel olamadı.


 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.