Doğan Erdoğan, Samsunspor'a önerildi

Trabzonspor ve Çaykur Rizespor formaları giydikten sonra şu anda bonservisi elinde olan Doğan Erdoğan, Yılport Samsunspor'a önerildi.

, Fotoğraf; AA
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Doğan Erdoğan, Samsunspor'a önerildi
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14 Haziran 2021 13:53
Doğan Erdoğan
Doğan Erdoğan
Rizespor
Yılport Samsunspor'un altyapısından yetişen Avusturya macerasının ardından Türkiye'ye geri dönen Doğan Erdoğan'ın Kırmızı- Beyazlıların gündeminde olduğu öğrenildi.

Hedef Halk'ın haberine göre; Trabzonspor ve Çaykur Rizespor formaları giydikten sonra şu anda bonservisi elinde olan orta saha oyuncusunun menajerler aracılığıyla Samsunspor'a önerildiği, transfer komitesinin de karar aşamasında olduğu belirtildi.

 


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