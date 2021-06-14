Doğan Erdoğan, Samsunspor'a önerildi

Yılport Samsunspor'un altyapısından yetişen Avusturya macerasının ardından Türkiye'ye geri dönen Doğan Erdoğan'ın Kırmızı- Beyazlıların gündeminde olduğu öğrenildi.



Hedef Halk'ın haberine göre; Trabzonspor ve Çaykur Rizespor formaları giydikten sonra şu anda bonservisi elinde olan orta saha oyuncusunun menajerler aracılığıyla Samsunspor'a önerildiği, transfer komitesinin de karar aşamasında olduğu belirtildi.







