Djokovic'i eleyen Medvedev Nadal'la eşleşti

Rus Daniil Medvedev, ATP Finalleri'nde Arjantinli Diego Schwartzman'ı 2-0 yenerek yarı finalde Rafael Nadal'la eşleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Djokovic'i eleyen Medvedev Nadal'la eşleşti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Kasım 2020 01:28
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Rus Daniil Medvedev, Arjantinli Diego Schwartzman'ı 2-0 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, 6. gün maçlarıyla devam etti.

Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı 6. günün kapanış maçında, 4 numaralı seri başı Medvedev ile 8 numaralı seri başı Schwartzman karşılaştı. 

Medvedev, 1 saat 13 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Sezon sonu turnuvasında çıktığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılan Medvedev, yarı finalde İspanyol Rafael Nadal ile karşılaşacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için