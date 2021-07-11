Djokovic: 'Durmaya niyetim yok'

Wimbledon Finalinde İtalyan Matteo Berrettini'yi 3-1 mağlup ederek kariyerindeki 20. Grand Slam zaferine ulaşan 34 yaşındaki Novak Djokovic, mücadelenin ardından duygularını paylaştı.



Rakibi için övgü dolu sözler kullanan Djokovic, "Bir savaştan fazlasıydı. Matteo'yu, ailesini ve ekibini tebrik ediyorum. Çok zor maçtı. Finallerde kaybetmenin iyi bir his olmadığını bilirim, daha yolun başında ve güçlü bir oyunu var. İtalyan çekiciliği var da diyebilirim. Bunu hissettim" ifadelerini kullandı.



Grand Slam'lerde Federer ve Nadal'ı yakalaması hatırlatılan efsane tenisçi, "Bence üçümüz de durmayacağız. Roger ve Rafa sporun efsane isimleri, ikisine de çok saygım var, karşılaştığım en önemli iki sporcu. Burada olmamın nedeni de onlar. Son 10 yılda inanılmaz yol kat ettim ancak durmaya niyetim yok" dedi.



Wimbledon'da kazanmanın önemine değinen Djoker, "Burası hep rüyamdı, çocukken de hayalimdi. Kendime hep buranın ne kadar özel olduğunu hatırlattım. Wimbledon'da kazanmak büyük bir onur ve ayrıcalık" diye konuştu.



