Djaniny: "Türkiye Ligi zor"

Trabzonspor'un santrforu Djaniny, Rizespor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Djaniny: 'Türkiye Ligi zor'
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10 Nisan 2021 18:32
Trabzonspor'da Djaniny, Rizespor ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin sonrasında açıklama yaptı.

Golü atamadıklarını söyleyen golcü oyuncu, "İyi bir maç çıkardı takım, eksik kalan son dokunuştu. Rakibimizin kalecisiydi maçın öne çıkan ismi. Türkiye Ligi zor, bugün kazanabilirdik ama o son dokunuş eksik kaldı" dedi.



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