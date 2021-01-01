Dinwiddie: "O takas raporu yalan, beni göndermeyen Nets'ti"

Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie, Golden State Warriors ile arasında yakın zamanda geçen takas söylentilerinin yanlış bir şekilde paylaşıldığını belirtti.



Bu hafta içinde çıkan bir iddiaya göre, Nets'in Dinwiddie'yi Warriors forveti Kelly Oubre Jr. için takas etmekle ilgilendiği, ancak Golden State'in bunu reddettiği söylenmişti.



Ancak Dinwiddie, hayranlarıyla konuştuğu görülen bir videoda bu durumun aslında tam tersi olduğunu açıkladı:



"Aslında bu konuda yalan söylediler. Çünkü aslen beni Kelly Oubre karşılığında isteyen Warriors'tı, ama Nets reddetmişti."



Dinwiddie'nin "yalan" olarak belirttiği raporda, The New York Times'tan Marc Stein'ın "Nets'in araştırdığı seçenekler arasında, Dinwiddie'yi Kelly Oubre karşılığında Golden State'e göndermek de vardı. Ama Golden State bu teklifi, halen playofflara kalma yolunda canla başla uğraştığı için reddetmişti." ifadeleri yer almıştı.



