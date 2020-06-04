Dinamo Kiev'in Shakhtar'ı yıkma planı: Erol Bulut!

"YURT DIŞINDAN TEKLİFLER VAR"

2 SENEDE AVRUPA'YA

Dinamo Kiev, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'u takımın başına geçirmeyi hedefliyor.Ukrayna basınında çıkan haberlere göre; Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'in 14 puan gerisinde kalan ve büyük hayal kırıklığı yaşayan Dinamo Kiev, yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Ukrayna ekibinin listesinin ilk sırasında ise 45 yaşındaki Erol Bulut yer alıyor.Fenerbahçe ile de anılan Alanyaspor'un hocası için Dinamo Kiev Sportif Direktörü Vladimir Bessonov, kulüp yönetimine gerekli raporları iletti. Erol Bulut'u diğer tüm adayların önüne koyan faktörün ise futbolculuk döneminde 2 sezon Metallurg Donetsk forması giymesi ve Ukrayna futbolunu çok yakından tanıması gösterildi.Erol Bulut, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hem yurt içinden, hem yurt dışından teklifler var. Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmem sona veriyor. Gelecek teklifleri ciddi biçimde düşüneceğim." demişti.Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerine 2017'de Yeni Malatyaspor'da başladı ve 2 sezon sonunda takımı UEFA Avrupa Ligi'ne taşımayı başardı. Ardından, Alanyaspor'un başına geçen Bulut, takımı ilk sezonda Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar çıkardı ve ligde 6. sıraya taşıdı.