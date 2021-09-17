Dimitris Pelkas: "Penaltı kaçtıktan sonra bile adımı haykırdınız"

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, Frankfurt maçı sonrası bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dimitris Pelkas: 'Penaltı kaçtıktan sonra bile adımı haykırdınız'
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17 Eylül 2021 15:57
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de son dakikada penaltı kaçıran Dimitris Pelkas, bir paylaşımda bulundu.

Pelkas'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Penaltıyı kaçırdıktan sonra bile adımı haykırdınız. Bu sizin saygınızı ve desteğinizi gösteriyor. Bu desteğin kesinlikle karşılığını vereceğim. Henüz ligin başındayız ve hedeflerimize ulaşmak için önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapacağız. Sakatlık geçirdim ve tekrar sağlıklı, güçlü olarak sahadayım. Destek için tekrar teşekkürler."


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