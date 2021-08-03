Diego Costa için Alex Teixeira taktiği

Alex Teixeira transferini imza aşamasına getiren Beşiktaş'ta forvet takviyesi için çalışmalar hız kazanmış durumda. Luuk de Jong ve kulübü Sevilla ile görüşmelere devam eden Siyah- Beyazlılar bir yandan da Diego Costa için ısrarını sürdürüyor.



Yönetim, İspanyol golcünün transferinde Alex Teixeira'daki taktiği kullanmayı planlıyor.



DIEGO COSTA TALEPTE BULUNACAK!



Diego Costa'ya bonuslarla beraber yıllık 3 milyon Euro teklif eden yönetim artık bu rakamın üstüne çıkmayacak.



Siyah-Beyazlılar, tecrübeli yıldızın yeni bir görüşme için talepte bulunmasını bekleme kararı aldı.



3 MİLYONUN ÜSTÜNE ÇIKAMAZLAR



Beşiktaş yönetimi Diego Costa'nın Avrupa veya Güney Amerika'dan 3 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif alamayacağını düşünüyor. Siyah- Beyazlılar bu nedenle transferde sabırlı bir şekilde ilerliyor.



YALÇIN: ACELE ETMEYE GEREK YOK



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da yöneticilerle yaptığı görüşmelerde, "Elimizde Kenan ve Güven var. Larin de sakatlıktan dönecek. Forvet transferinde acele etmemeliyiz. En doğru ismi, en doğru maliyeti bulana kadar beklemeliyiz" dediği öğrenildi.



8 AYDIR TAKIM ARIYOR



Ocak ayında Atletico Madrid'ten ayrılan ve boşta kalan Diego Costa o tarihten bu yana takım bulamadı.



