  •  
    Diagne: "Gomis'in o rekorunu kıracağım"
  •  
    Belhanda: "Gol atmak iyi olmak demek değil"
  •  
    TT Stadı'nda dakika 19 ve işte konuşulan o an
  •  
    Man. City, Chelsea'nin RUHUNU EMDİ: 6 GOL!
  •  
    Ersun Yanal MESAJI verdi; "Olmayacaklar"

Diagne: "İnşallah Gomis'in rekorunu kıracağım"

Galatasaray'ın yeni golcüsü Mbaye Diagne, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Diagne: 'İnşallah Gomis'in rekorunu kıracağım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2019 21:28
Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı mücadelede ilk kez forma giyen ve penaltıdan ağları sarsan Mbaye Diagne, karşılaşma sonrasında konuştu.

Çok iyi bir maç çıkardık, çok iyi oynadık. Galibiyetten dolayı çok mutluyum" dedi.

"Gomis'in gol rekorunu kıracak mısın?" sorusunu yanıtlayan Diagne, "İnşallah" diye cevap verdi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için