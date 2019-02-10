Diagne: 'İnşallah Gomis'in rekorunu kıracağım'

'ın Trabzonspor ile oynadığı mücadelede ilk kez forma giyen ve penaltıdan ağları sarsan Mbaye Diagne, karşılaşma sonrasında konuştu.Çok iyi bir maç çıkardık, çok iyi oynadık. Galibiyetten dolayı çok mutluyum" dedi."Gomis'in gol rekorunu kıracak mısın?" sorusunu yanıtlayan Diagne, "İnşallah" diye cevap verdi.