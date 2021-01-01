DeRozan: "Duyulabilecek her şeyi duydum, umurumda değil"

Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, Bulls'un önümüzdeki sezon zorluk çekeceğini söyleyen insanların söylediklerini umursamadığını söyledi.



32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde daha önce "tanking" yapması beklenen takımlarda yer alıp normal sezonu en iyi ekipler arasında bitirme tecrübesi yaşadığı için, Bulls'a yönelik gelen negatif eleştirilerden rahatsız olmadığını belirtti:



DeRozan, Chicago Sun Times'tan Joe Cowley'e, Bulls kadrosundaki oyuncuların başarılı olmak için karşılaşabilecekleri her türlü mücadeleyi üstlenecek doğru zihniyete sahip olduklarından emin olduğunu açıkladı:



"Başlangıçta 'tanking' yapacağı söylenip, sonrasında 50 maç kazanan ve Doğu Konferansı'nda üçüncü sıraya yükselen takımlarda yer aldığım oldu. Duyulabilecek her şeyi duydum. Bunlara fazla dikkat göstermemek gerek.



Geçmişte olmuş şeylerin, geleceğinizin nasıl olacağını belirlemesine izin veremezsiniz. Çıkıp atmosferi belirlemeli ve karşınıza çıkacak mücadeleyi üstlenmelisiniz.



Bu denli yetenekli adamların olduğu grubumuzda, herkes önümüzde nasıl bir mücadele çıkacaksa onu üstlenmeye oldukça istekli."



