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Dennis Schröder, 10-14 gün parkelerden uzak!

Los Angeles Lakers guardı Dennis Schröder'ın, sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle 10 ila 14 gün parkelerden uzak kalmasının beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers guardı Dennis Schröder'ın, sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle 10 ila 14 gün parkelerden uzak kalmasının beklendiği açıklandı.

Schröder'in protokole 2 Mayıs'ta girdiği bildirildi.

Henüz onaylanmamış olsa da, bu zaman çizelgesinin tipik olarak KOVID-19 testi pozitif çıkan oyuncular için verildiği biliniyor.

Normal sezonda oynayacağı yedi maçı kalan Lakers'ın son karşılaşması Mayıs'ta New Orleans Pelicans'a karşı geleceğinden ötürü, 27 yaşındaki oyuncunun, büyük olasılıkla normal sezonun geri kalanını kaçırması bekleniyor.


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