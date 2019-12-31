Dakika Atılan Gol Yenilen Gol 1-15 0 1 16-30 1 2 31-45 3 6 46-60 3 3 61-75 5 6 76-90 7 5 TOPLAM 19 23

Oyuncu Maç İlk 11 Süre Sarı Kırmızı Gol Adam Stackhowiak 17 17 1530 2 0 0 Burak Çalık 3 1 90 1 0 0 Cristian Sapunaru 14 13 1156 4 0 0 Hadi Sacko 15 8 687 1 0 2 Hugo Rodallega 14 14 1258 1 0 5 Isaac Sackey 12 11 823 4 0 0 Ismail Aissati 17 14 1290 3 0 0 Kibong Mbamba 5 0 53 0 0 0 Mehmet Akyüz 7 1 171 0 0 0 Modou Barrow 17 16 1263 3 1 2 Mustafa Yumlu 12 9 816 4 0 1 Oğuz Yılmaz 13 12 1122 2 0 0 Olcay Şahan 13 9 832 1 0 1 Oscar Estupinan 11 3 375 0 0 3 Radoslaw Murawski 16 16 1440 6 0 3 Recep Niyaz 7 4 416 0 0 1 Sedat Şahintürk 1 0 7 0 0 0 Tiago Lopes 15 13 1221 4 1 0 Zakarya Bergdich 14 14 1215 4 0 0 Zeki Yavru 14 12 968 3 0 0





Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 22 puanla kapatan Yukatel Denizlispor'da 17 maçın hepsinde 90 dakika sahada kalan kaleci Adam Stackhowiak en istikrarlı isim oldu.?Süper Lig'e 9 yıl aradan sonra dönen ve ligin ilk yarısında teknik direktörler Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Yukatel Denizlispor, 17 haftalık periyodu 22 puanla 11. sırada tamamladı.Toplam 20 futbolcunun şans bulduğu yeşil-siyahlı ekipte, Adam Stackhowiak, Ismail Aissati ile Modou Barrow tüm maçlarda forma giydi. Kaleci Stackhowiak 1530 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çekti.Yukatel Denizlispor'da Sedat Şahintürk, Kibong Mbamba ve Burak Çalık en az süre alan isimler oldu.İlk devrede 19 gol bulan Denizli temsilcisinde Hugo Rodallega 5 golle en golcü isim olurken, Oscar Estupinan ile Radoslaw Murawski üçer, Hadi Sacko ile Modou Barrow ikişer, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan ve Recep Niyaz ise birer gol kaydetti. Yukatel Denizlispor hanesindeki bir gol de Antalyaspor'dan Bahadır Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle yazıldı.Yukatel Denizlispor hanesine yazılan 19 golün 10'u ayakla, 6'i kafayla, 2'si de penaltı vuruşundan geldi. Yukatel Denizlispor'da kaleci Stackhowiak Galatasaray, Antalyaspor ve Göztepe müsabakalarında birer penaltı vuruşunu kurtardı.Müsabakaların ilk yarılarında sadece 4 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 9 gol gördü. Yukatel Denizlispor, ikinci 45 dakikalık bölümlerde 15 gole ulaşıp 14 gol yedi.Ege temsilcisinin ilk devrede attığı ve yediği gollerin dakika aralığı şöyle:Futbolcuları toplam 43 sarı ve 2 kırmızı kart gören Yukatel Denizlispor'da Modou Barrow ve Tiago Lopes kırmızı kart cezasıyla takımlarını eksik bırakan isimler oldu. Toplam 15 oyuncunun sarı kart gördüğü yeşil-siyahlı ekipte Radoslaw Murawski'ye 6 sarı kart çıktı.Yukatel Denizlispor'un 2019-2020 sezonu ilk yarı raporu şöyle: