Denizlispor'da Hugo Rodallega'nın son durumu

Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 68. dakikasında Denizlispor forması giyen Hugo Rodallega, Sivassporlu rakibi Aaron Appindangoye ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaşı açılan Hugo Rodallega ambulansla Medicana Sivas Hastanesine kaldırıldı. Tomografisi çekilen oyucunun bilincinin açık, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 68. dakikasında Denizlispor forması giyen Hugo Rodallega, Sivassporlu rakibi Aaron Appindangoye ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaşı açılan Hugo Rodallega ambulansla Medicana Sivas Hastanesine kaldırıldı. Tomografisi çekilen oyucunun bilincinin açık, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.