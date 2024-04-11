Denizlispor'da 5 oyuncu şikayetçi!

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 4 hafta kala kümede kalma barajının 5 puan gerisinde düşme hattında yer alan Denizlispor'da 5 futbolcu alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yolladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Denizlispor'da 5 oyuncu şikayetçi!
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11 Nisan 2024 14:39
Yeşil-siyahlılarda kaleci Abdülkadir Sünger, sol bek Gökhan Süzen ve Emre Sağlık, stoper Muhammet Özkal ile santrfor Bekir Turaç Böke kritik süreçte kulübü TFF'ye şikayet etti.

Bu futbolcuların devre arasında da aynı yolu tercih ettiği, yönetimin 5 isme ödeme yaparak serbest kalmalarını engellediği belirtildi.

Denizlispor, 30 Nisan'a kadar ödeme yapmazsa bu oyuncular kulübe dava açma hakkı kazanacak.

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