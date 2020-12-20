Denizlispor'un 6 haftalık 3 puan hasreti de son buldu.

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Yalçın Koşukavak'ın takımı Denizlispor ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı.Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede Denizlispor 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 9. dakikada Hugo Rodallega kaydetti. Ani gelişen Denizlispor akınında sağ kanattan iyi bindiren Mesanovic yerden ortasını yaptı, kale alanında Juanfran'la anlaşamayan kaleci Marafona'dan seken topu Rodallega tamamladıDenizlispor'da Radoslaw Murawski, 71. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından soyunma odasının yolunu tuttuAlınan bu sonucun ardından Denizlispor 9 puana yükselerek bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.Denizlispor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak, takımının başında ilk maçında 3 puanı kapmasını bildi. Alanyaspor ise 26 puanda kaldı ve son 4 haftadaki 3. yenilgisini görmüş oldu.Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor sahasında Malatyaspor'u konuk edecek.9. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sağ kanattaki Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Mesanovic'in kaleye çektiği şutta top, kaleci Marafona'dan döndü. Rodallega, önünde kalan topu ağlarla buluşturdu: 1-016. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan serbest vuruş kullanan Rodellaga'nın kaleye gönderdiği şutta, kaleci Marafona meşin yuvarlağı kornere çeldi.24. dakikada Bakasetas'la serbest vuruş kullanan Aytemiz Alanyaspor'da Caulker'ın ceza sahasında müdahale ettiği top, auta gitti.43. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Davidson'un ceza sahası dışından ayak içi ile çektiği şutta, kaleci Cenk Gönen topu kornere gönderdi.45+1. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortada Davidson topa kafayı vurdu. Kaleci Cenk Gönen gole izin vermedi.47. dakikada sağ kanattan Mesanovic'in pasında topla buluşan Recep Niyaz, kaleye şutunu çekti. Kaleci Marafona, topu kontrol etti.59. dakikada kontratak geliştiren Yukatel Denizlispor'da Rodallega'nın pasında orta sahada topla buluşan ve ceza sahası ön çizgisine kadar meşin yuvarlağı süren Sagal, şutunu çekti. Yan direğe çarpan top, taca çıktı.60. dakikada Salih Uçan'ın serbest vuruştan çektiği şutta kaleci Cenk Gönen, topu kontrol etti.71. dakikada Yukatel Denizlispor sahada 10 kişi kaldı. Murawski, Salih Uçan'a yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.74. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunda, top auta çıktı.90+1. dakikada Davidson'un sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.90+3. dakikada Caulker'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından dışarı çıktı.Denizli AtatürkSuat Arslanboğa, Yusuf Bozdoğan, Kamil ÇetinCenk Gönen, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Tiago Lopes, Murawski, Recep Niyaz (Dk. 88 Özer Özdemir), Aissati (Dk. 90+3 Varela), Mesanovic (Dk. 79 Sacko), Sagal, Rodallega (Dk. 79 Muhammet Özkal)Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Tayfur Bingöl, Siopis (Dk. 72 Mustafa Pektemek), Salih Uçan (Dk. 81 Efkan Bekiroğlu), Berkan İsmail Kutlu (Dk. 46 Efecan Karaca), Bakasetas, Davidson, BareiroDk. 9 Rodallega (Yukatel Denizlispor)Dk. 71 Murawski (Yukatel Denizlispor)Dk. 13 Leismann, Dk. 24 Recep Niyaz, Dk. 31 Mesanovic, Dk. 41 Sagal, Dk. 89 Sacko, Dk. 90+4 Cenk Gönen (Yukatel Denizlispor), Dk. 41 Bareiro, Dk. 51 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)