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DeMarcus Cousins'ın yeni takımı LA Clippers olacak!

LA Clippers'ın, serbest oyuncu DeMarcus Cousins'ı kadrosuna katmayı planladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers'ın, serbest oyuncu DeMarcus Cousins'ı kadrosuna katmayı planladığı bildirildi.

The Athletic'dan Shams Charania, NBA sağlık ve güvenlik protokolleri onaylanması beklenen Cousins'ın Los Angeles'ta olduğunu ve bu testlere başladığını bildirdi.

Boogie, mevcut Clippers oyuncuları Rajon Rondo ve Patrick Patterson'ın eski takım arkadaşıydı ve geçmişteki All-Star maçlarında da Kawhi Leonard ile beraber oynamıştı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, önümüzdeki haftaya kadar herhangi bir karar beklenmiyor ve Clippers, Ivica Zubac ve Serge Ibaka'nın arkasında üçüncü bir pivot arayışında.

30 yaşındaki Cousins, 23 Şubat'ta Houston Rockets tarafından serbest bırakılmıştı.

Boogie 25 maçta, 20.2 dakika sahada kalarak 9.6 sayı, 7.6 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakalamıştı.


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