Deivid De Souza, Cruzeiro'da sportif direktör oluyor

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Deivid De Souza, eski kulübü Cruzeiro'da sportif direktör oluyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Deivid De Souza, Cruzeiro'da sportif direktör oluyor
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25 Mayıs 2020 05:00
Gçetiğimiz günlerde Cruzeiro'da başkanlık için seçim yapıldı. Seçimi kazanan Sergio Rodrigues, yeni başkan olarak ilk işinde bir dönem Fenerbahçe forması giyen kulübün eski futbolcularından Deivid De Souza'yı, sportif direktör yapma kararı aldı.

Deivid De Souza, 2003 yılında Cruzeiro formasını terletti. Deivid, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Corinthians ve Santos gibi kulüplerinden de formasını giydi.

Deivid, Fenerbahçe forması giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı, 1 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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