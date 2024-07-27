Davinson Sanchez için transfer iddiası!

Copa America'da Kolombiya ile finale çıkan Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez turnuvadaki iyi performansı sonrası Avrupa devlerinin radarına girdi.
Kolombiya basınından Win Sports'un haberine göre; Napoli, Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan deviyle birlikte Premier Lig ekibi Everton'ın da başarılı stoperi takip ettiği yazıldı.
"CİDDİ BİR BONSERVİS TEKLİFİ HAZIRLIĞINDA"
İki takımın da Davinson Sanchez için ciddi miktarda bir bonservis ödemeye hazır olduğu aktarıldı.
Galatasaray'ın oyuncuyu göndermeye niyetinin olmadığı ancak iyi bir bonservis teklifini değerlendirmeye alabileceği vurgulandı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'ın Tottenham'dan 9.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Davinson Sanchez, geçen sezon sarı kırmızılı takımla 32 maça çıkıp 2224 dakika süre aldı ve 3 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.
28 yaşındaki Davinson Sanchez'in Galatasaray ile 3+1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Kolombiya basınından Win Sports'un haberine göre; Napoli, Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan deviyle birlikte Premier Lig ekibi Everton'ın da başarılı stoperi takip ettiği yazıldı.
"CİDDİ BİR BONSERVİS TEKLİFİ HAZIRLIĞINDA"
İki takımın da Davinson Sanchez için ciddi miktarda bir bonservis ödemeye hazır olduğu aktarıldı.
Galatasaray'ın oyuncuyu göndermeye niyetinin olmadığı ancak iyi bir bonservis teklifini değerlendirmeye alabileceği vurgulandı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'ın Tottenham'dan 9.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Davinson Sanchez, geçen sezon sarı kırmızılı takımla 32 maça çıkıp 2224 dakika süre aldı ve 3 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.
28 yaşındaki Davinson Sanchez'in Galatasaray ile 3+1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.