Daughtery: "The Last Dance'i izleyeceğime, NASCAR izlerim"

Eski Cleveland Cavaliers oyuncusu Brad Daugherty, The Last Dance belgeseli yerine NASCAR'ı izlemeyi tercih ettiğini söyledi.



Daugherty'nin, ESPN'nin The Last Dance belgeselini izlemeye karşı herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Hatta Daugherty, araba yarışı izlemeyi tercih ediyor. Bununla birlikte, Daugherty'nin bir yarış takımının sahibi olduğu göz önüne alındığında, bu durum mantıklı gözüküyor.



ESPN'den Marc J. Spears, durumu şu şekilde ele aldı:



"Kariyerinde beş kez All-Star olan Daughtery, 1994 yılında Tad ve Jodi Geschickter ve Gordon Smith ile kurduğu JTG Daugherty Racing'in ortak sahibi. Kuzey Carolina Harrisburg'da bulunan bu yılki NASCAR Cup Serisi ekibinin sürücüleri Ricky Stenhouse Jr. ve Ryan Preece, Pazar günü Bristol Motor Speedway'den Supermarket Heroes 500'de yarışacak.



NASCAR'ın Afroamerikalılar arasında popüler bir spor olmadığı düşünüldüğünde, Daugherty bu şaşırtıcı ilgisinden ötürü, siyahi insanlardan birçok soru almıştı:



"'Ne? NASCAR mı?' diyorlar. 'Sen bir basketbolcusun. Afroamerikalısın. Neden?' diye soruyorlar.'







"BİR KEZ BİLE BAKMADIM"



Daughtery, belgeselin bir dakikasını bile izlemediğini şöyle ekledi:



"Bir kez bile bakmadım. Ama her yerde duyuyordum. İnsanlardan hep telefon alıyorum. Michael Jordan'ı olduğu kişi için takdir ediyorum ve onu uzun zamandır tanırım. Büyük basketbolcudur. Ama alakam olmayan şeylere dahil olmam."