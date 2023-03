Darüşşafaka, deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta son maçında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 84-79 yendi.



Karşılaşma başlangıcında her iki ekip de ataklardan eli boş döndü ve periyodun ilk yarısı, konuk Darüşşafaka Lassa'nın 8-9 üstünlüğüyle geçildi. Etkili oynamaya başlayan yeşil-siyahlılar, 8 sayı fark da yakaladığı (11-19) ilk çeyreği, 18-23 üstün tamamladı.



İkinci periyodun ilk bölümünde de üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, özellikle Mc Cullough'un iyi oyunuyla bitime iki dakika kala 10 sayılık üstünlük yakaladı: 39-29. Daha sonra Smith'in sayılarıyla toparlanan Bahçeşehir Koleji'nin üstünlük kurmasına izin vermeyen Darüşşafaka Lassa, devreye 36-39'luk skorla önde giren taraf oldu.



Muhammed Mustafa Baygül ve Smith'le iyi oyununu sürdüren Bahçeşehir Koleji, üçüncü peryotta son 5 dakikaya 48-44 üstün girmeyi başardı. Bu periyot, son bölümde toparlanıp öne geçen yeşil-siyahlıların 54-55 üstünlüğüyle bitti.



Son periyotta ekipler karşılıklı sayılar buldu ve ilk 5 dakikalık bölüm konuk ekibin 66-67 üstünlüğüyle geçildi. Bahçeşehir Koleji, 2 sayı önde olan rakibini bitime 3 saniye kala Boutsiele'nin smacıyla yakalamayı başardı ve maçı uzatmaya götürdü: 71-71



Uzatma periyodunda da çekişmeli geçen maçı, Olaseni'nin iyi oyunuyla etkili olmayı sürdüren konuk ekip Darüşşafaka Lassa, salondan 84-79'lük galibiyetle ayrıldı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Can Mavisu, Musa Kazım Çetin, Tolga Edis



Bahçeşehir Koleji: Hall 6, Muhammed Mustafa Baygül 16, Morgan 5, Yiğit Arslan 4, Hadi Özdemir 3, Yunus Emre Sonsırma 1, Gist 4, Smith 18, Boutsiele 20, Berkay Candan 2



Darüşşafaka Lassa: Olaseni 19, Starks 9, Ercan Osmani 3, Can Korkmaz 7, Mc Cullough 17, Mooney, Doğuş Özdemiroğlu 11, Hakan Sayılı 2, White 12, Ragıp Berke Atar 4



1. Periyot: 18-23



Devre: 36-39



3. Periyot: 54-55



Uzatma periyodu: 71-71





