Danny Rose, sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi

Newcastle United'ın sol bek oyuncusu Danny Rose, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına pizza yolladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Danny Rose, sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi
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06 Nisan 2020 22:34
İngiltere Premier Lig'de Newcastle United forması giyen Danny Rose, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına pizza göndererek jest yaptı.

North Middlesex Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gelen yüzlerce pizza için teşekkür ederiz Danny Rose." ifadesine yer verildi.

29 yaşındaki İngiliz futbolcunun, geçen hafta da hastaneye 19 bin sterlin bağışta bulunduğu belirtildi.

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