Damien Comolli: 'Fenerbahçe'nin büyüklüğünü anladım...'

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda sportif direktörü Damien Comolli'den transfer itirafı geldi.İstanbulspor ile oynanan ve 1-1 berabere biten hazırlık maçında ilk kez taraftarla bütünleşen Fransız spor adamını, sarı-lacivertli taraftarlar transfer sorularıyla o kadar çok sıkıştırdı ki, sportif direktör sonunda konuşmak zorunda kaldı.Wilshere'in kendisini telefonla aradığını ve neden gelmek istemediği anlatarak söze başlayan Comolli, "Marka oyuncularla ilgilenmeye devam edeceğiz. Wilshere ailesini ikna edemedi ama biz de pes etmeyeceğiz. Şu an transfer yapamadık ama yakın zamanda isimler tek tek gelmeye başlayacak ve bu isimler de Wilshere kalitesine yakın, bildik isimler olacak. Kimse merak etmesin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçımızdan önce bu işleri bitirmek için çok çalışıyoruz. Önemli olan takımın eksiklerine göre nokta transferler yapmak. Bunu yaparken de Türkiye'yi son durak gören oyunculardan uzak duruyoruz. Burada inanılmaz bir futbol sevgisi var. Bu sevgiyi görüştüğümüz futbolculara da söylüyorum. Neredeyse sokakta yürümek imk,nsız. F.Bahçe'nin büyüklüğünü işe başlayınca daha yakından anladım" ifadelerinin kullandı.