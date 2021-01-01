"Dame, Portland'a avantaj sağlamaya uğraşıyor" iddiası

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın, Portland'a takas görüşmelerinde avantaj sağlamaya çalıştığı iddia edildi.



Geçtiğimiz yaz Lillard, ayrılabileceğine dair dedikoduları yaptığı şifreli yorumlarla güçlendirmiş ve Portland'daki geleceğini yeniden gözden geçirebileceğine dair ipuçları vermişti. Ancak yeni sezon başlamadan önce Dame, takımda kalmaya karar verdiğini açıklayarak bu tür spekülasyonlara son vermişti.



The Ringer'dan Kevin O'Connor, kendi podcast'inin yakın tarihli bir bölümünde konuyla ilgili düşüncelerini şöyle aktardı:



"Damian Lillard, sezondan haftalar önce 'Burada ne kadar kalırım bilmiyorum' gibi yorumlar yaparken, birdenbire 'Her şeyimle buradayım' diyor.



Ligde, bunun Blazers ve Dame'in grubu tarafından takım için avantaj yaratmak adına stratejik bir tercih olduğunu düşünen yöneticiler var. Çünkü şu anda takımlar sadece Dame'ı istiyor. CJ McCollum'ı ya da Jusuf Nurkic'i istemiyorlar. 'Dame'in takas talep etmesini bekleyeceğiz' diyorlar."



Kariyerinde altı kez All-Star olan ve altı kez de All-NBA kadrolarına girmiş olan Dame, ligdeki en iyi şutör ve skorerlerden biri olarak görülüyor.



