Curry, Space Jam 2 için heyecanlı!: "Harika olacak!"

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in önümüzdeki aylarda çıkacak olan yeni filmi Space Jam 2 hakkında konuştu.



LeBron'un oynadığı Space Jam 2'nin yeni fragmanı, birkaç gün önce görücüye çıkmıştı. 1996'daki ikonik derecede popüler olan ilk filmin devamı niteliğindeki bu film, LeBron'un başrolde Michael Jordan'ın meşalesini taşıdığı bir yapım olmasıyla dikkatleri çekiyor.



Curry kısa süre önce Space Jam 2'nin yeni fragmanından bahsetti ve filmden duyduğu heyecanı paylaşarak, izlemeyi dört gözle beklediğini belirtti:



"Harika olacak. Space Jam'in ilki zaten efsanevi bir konseptti ve şimdi LeBron'un bunu geri getirmesi müthiş olacak. İzleyeceğim. Herkes gibi, izlemek için can atıyorum. Diğer oynayanlar hakkında fazla düşünmedim, bu yüzden o konuda söyleyecek bir şeyim yok."



Space Jam: A New Legacy isimli filmin, 16 Temmuz tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.



