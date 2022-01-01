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Curry: "LeBron'un kolejde verdiği imzalı forma, halen duvarımda!"

Golden State Warriors yıldızı Steph Curry, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in kolej zamanında kendisine verdiği imzalı formanın halen duvarında olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors yıldızı Steph Curry, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in kolej zamanında kendisine verdiği imzalı formanın halen duvarında olduğunu söyledi.

GQ'dan Hanif Abdurraqib ile yaptığı röportajda Curry, James'in kendisini Davidson'da oynarken izlemek için ziyaret ettiğini ve Lakers yıldızının kendisi için imzaladığı formayı halen tuttuğunu belirtti:

"Üniversitede ikinci sınıftaydım ve LeBron maçlarıma geliyordu! Aslında bana verdiği forma hala bende. Benim için bir forma imzalamıştı. Sanırım üçüncü yılımın Kasım ayıydı. Ailemin Charlotte'taki evindeki duvarımda hala asılıdır. Ve beni imzasında 'Kuzey Carolina basketbolunun kralı' şeklinde nitelendirmişti. Bildiğiniz 'idolleriniz rakipleriniz olur' olayı gibi bir durum."

23 Numaralı Cleveland Cavaliers forması, 2019 Facebook belgesel dizisi "Stephen vs. The Game"in bir bölümünde Curry'nin çocukken kaldığı odasında asılı olarak görülmüştü.

James'in formadaki imzası, "N.C.'deki en iyi oyuncu, S.Curry'ye..." şeklindeydi.

Curry'li Warriors ekibi, bu sezon 12 Şubat'ta James ve Lakers ile ikinci kez karşılaşacak.


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