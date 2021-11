Cunningham: "Bana 'fiyasko' diyenleri yazdım bir kenara!"

Detroit Pistons çaylağı Cade Cunningham, sezona durgun başlangıcının ardından kişisel gelişimini dört gözle beklediğini ve süreci 'yavaş ama emin adımlarla' sürdürmeyi hedeflediğini açıkladı.



Cunningham, profesyonel bir oyuncu olarak kariyerine dengesiz bir başlangıç yapmıştı. Son NBA Draftı'nda 1 numaradan seçildikten sonra, basketbol yolculuğunun ilk birkaç adımında kamuoyunun eleştirileri ile işler tersine gitmeye başlamıştı.



Las Vegas Yaz Ligi'nde sol ayak bileği burkulması yaşadığı ve normal sezonda forma giymesine 30 Ekim'de izin verildiği için, taraftarlar ilk karşılaşmasındaki kötü performansını hızlıca eleştirmeye başlamış ve kendisini "fiyakso" olarak nitelendirmişti.



Cunningham, The Undefeated'dan Marc J. Spears'a konuyla ilgili şunları söyledi:



"Yavaş bir başlangıç yapmam sonrası söylenenlere çok kulak asmadım. Beni etkilemesine veya düşünce tarzımı değiştirmesine izin veremezdim. Ama neler söylendiğinden kesinlikle haberim vardı ve ona göre hareket etmeye çalışmıştım.



Başka insanların dışarıdan beni nasıl gördüklerine göre hareket etmiyorum. Ben her gün daha iyiye gidecek türden bir insanım ve hızlı bir geri dönüş yapabilmem de sanırım bu sebeptendi."



"BU YORUMLARI BİR KENARA YAZMIŞTIM!"



Eski Oklahoma State yıldızı, kendisine yöneltilen "fiyasko" iddialarını dile getiren insanları duyduktan sonra, bunun tersini kanıtlaması gerektiğini düşündüğünü belirtti:



"Birçok insan Draft fiyaskosu olduğumu falan söylüyordu. Bunu oldukça komik bulmuştum ve duyduklarımı da bir kenara yazmıştım, 'Tamam. Pekala, göreceksiniz.' diyerek. Sıkıntı yapmıyordum ama. Pek saygı duyduğum türden yorumlar değildi fakat kesinlikle haberim vardı.



Bu sezonu her gün ayrı değerlendiriyorum. Takım arkadaşlarımla giderek daha iyi ve daha rahat hale geliyorum. Her şey yavaş yavaş ama emin adımlarla bir araya gelmeye başlıyor ve ben de oynarken oldukça keyif alıyorum."



Cunningham, sezonda 13.4 sayı, 6.1 ribaund ve 4.8 asist ortalamalarına sahip.