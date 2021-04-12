Cüneyt Çakır, Vitor Hugo'yu tebrik etti

Süper Lig'de Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Vitor Hugo'nun profesyonelliği ile hakem Cüneyt Çakır'ın takdirini kazandı.

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Cüneyt Çakır, Vitor Hugo'yu tebrik etti
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12 Nisan 2021 11:11
Vitor Hugo Franchescoli de Souza
Vitor Hugo Franchescoli de Souza
Trabzonspor
Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 86. dakikasında kırmızı kartla oyundan atılan Vitor Hugo'nun profesyonelliği, maçın hakemi Cüneyt Çakır tarafından takdir edildi.

Sarı kartı bulunan bordo-mavili oyuncunun Michalak'a yaptığı taktik faul, ikinci sarı ve sonrasında kırmızı ile cezalandırılırken, tecrübeli stoper itiraz etmeden soyunma odasına gitti. Bugüne kadar sürekli itirazlarla karşılaşan, en hafif kararlarda bile karşısında bir oyuncu bulan hakem Çakır, Vitor Hugo'nun bu tavrından hoşlandı.

Tecrübeli hakemin, profesyonelliğinden dolayı Vitor Hugo'ya bu konuda takdirlerini sunduğu ve teşekkür ettiği öğrenildi. Maç bitiminde soyunma odası koridorlarında karşılaştığı Trabzonsporlu oyuncuyla kısa bir görüşme yapan Çakır'ın, profesyonelliğini övdüğü ifade edildi.

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