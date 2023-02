Cumhurbaşkanlığı: '1541 vatandaşımız hayatını kaybetti'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okay, saat 18.35 itibarıyla 7.7'lik depremde 1541 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Oktay, 9733 yaralımız olduğunu ve 2834 binanın yıkıldığını bildirdi.



7.7 OLARAK REVİZE EDİLDİ



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü ayrıntılı sismolojik çalışmalar sonrası 7,7 olarak revize etti.



AFAD'dan yapılan açıklamada, " Bu sabah 04:17'de Pazarcık (Kahramanmaraş) da meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edilmiştir." denildi.





Gaziantep'te 6,4 ve 6,5 büyüklüğünde deprem



Öte yandan AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 04.26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve saat 04.36'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



6,5 büyüklüğündeki deprem, 9,77 kilometre derinlikte oldu.



Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun: Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil



Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." dedi.



Enkazdan 9 kişi kurtarıldı



Depremden etkilenen ve yıkılan binalara yönlendirilen arama kurtarma ekipleri, enkaz altındakileri çıkarmaya çalışıyor.



Ekipler, Gaziantep Gazi Muhtar Bulvarı'nda yıkılan 4 katlı binanın enkazından 2 kişiyi çıkardı.



Kilis'te Yavuz Sultan Mahallesi Yeni Ocak Sokak'ta yıkılan 3 katlı binadan 6, Malatya'da Zafer Mahallesi'nde yıkılan apartmandan ise 1 kişi kurtarıldı.



Koordinasyon için valiler görevlendirildi



Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere Kahramanmaraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a Mersin Valisi, Gaziantep'e Mardin Valisi, Adıyaman'a Tunceli Valisi, Osmaniye'ye Bingöl Valisi ve Malatya'ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir.



Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir. Tüm İl AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir."