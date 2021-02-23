Cumhurbaşkanı, Messi'nin uçağını kiraladı

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi'nin uçağını kiraladı.



Arjantin basınında yer alan haberlere göre Meksikalı mevkidaşı Andres Manuel Lopez Obrador tarafından Meksika'nın bağımsızlığının 200. yıl dönümünü kutlamak üzere davet edilen Cumhurbaşkanı, Lionel Messi ile görüştü.



Habere göre Fernandes, Messi'ye uçak için 4 günlüğüne 160 bin dolar ödeme yaptı.