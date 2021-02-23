Cumhurbaşkanı, Messi'nin uçağını kiraladı

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Meksika'nın bağımsızlık kutlamalarına gitmek için Lionel Messi'nin uçağını kiraladı ve 4 gün için 160 bin dolar ödedi

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Cumhurbaşkanı, Messi'nin uçağını kiraladı
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23 Şubat 2021 23:07
Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi'nin uçağını kiraladı.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Meksikalı mevkidaşı Andres Manuel Lopez Obrador tarafından Meksika'nın bağımsızlığının 200. yıl dönümünü kutlamak üzere davet edilen Cumhurbaşkanı, Lionel Messi ile görüştü.

Habere göre Fernandes, Messi'ye uçak için 4 günlüğüne 160 bin dolar ödeme yaptı.


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