Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli gururları ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla iftar yaptı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli gururları ağırladı
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06 Mayıs 2021 22:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021'de düzenlenen Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla iftarda bir araya geldi.

Çankaya Köşkü'nde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da hazır bulunduğu yemeğe boks, eskrim, jimnastik, güreş, halter ve tekvando branşlarında madalya kazanan şu sporcular katıldı:

"Büşra Işıldar, Nisanur Erbil, Ferhat Arıcan, Elif Çolak, Sıla Karakuş, Adem Asil, Süleyman Atlı, Taha Akgül, Süleyman Karadeniz, Yunus Emre Başar, Rıza Kayaalp, Murat Fırat, Muhammed Furkan Özbek, Sümeyye Kentli, Berfin Altun, Rabia Kaya, Şaziye Erdoğan, Melike Günal, Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün."



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