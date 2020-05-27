CSKA Moskova'da Baker ve Koufos ile yollar ayrıldı

Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı'nda Ron Baker ve Kosta Koufos ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
CSKA Moskova'da Baker ve Koufos ile yollar ayrıldı
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27 Mayıs 2020 15:13
CSKA Moskova Kulübü, sezon başında kadrosuna kattığı ABD'li oyun kurucu Baker ve Yunan pivot Koufos'un takımdan ayrıldığını duyurdu.

İki oyuncu da Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giydikten sonra CSKA Moskova'ya imza atmıştı.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon Koufos, 3,7 sayı, 2,8 ribaunt, Baker ise 2,6 sayı ortalamalarıyla oynamıştı.

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