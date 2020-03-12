TEDBİR AMAÇLI KARANTİNADA

"HERHANGİ SEMPTOMA RASTLANMADI"

Futbolcusu Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Juventus'ta bir büyük şok daha yaşandı. Portekiz'de felç geçiren annesinin yanına giden Cristiano Ronaldo, Juventus Başkanı Agnelli'yi arayarak İtalya'ya dönmeyeceğini bildirdi.Annesinin tedavi sürecinde yanında olacağını ifade eden Cristiano, İtalya'da koronavirüs sorunu ortadan kalkana kadar memleketi olan Madeira'da kalacağını ve tüm sağlık kontrollerini ve testlerini de Portekiz'de yaptıracağını bildirdi.Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasından üç gün önce özel uçağı ile Portekiz'e giden Ronaldo, İtalya'ya dönse de hükümet kararı gereği en az 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Ronaldo'nun İtalya'ya dönmeyeceğini bildirmesinin ardından Juventus Kulübü, Portekizli futbolcuyla iletişime geçti. Yapılan görüşmelerin ardından Cristiano Ronaldo'nun Madeira'daki evinde tedbir amaçlı karantinaya alınmasına karar verildi.Juventus'un yıllık 36 milyon euro ödediği Cristiano Ronaldo'nun İtalya'ya dönmeyeceğini açıklaması başka bir krizi de beraberinde getirecek. 3 Nisan'a kadar ara verilen İtalya Serie A, bu tarihte başlar ve Cristiano da İtalya'ya dönmezse Juventus Kulübü, Portekizli yıldız için hukuki süreç başlatacak.Ronaldo'nun bulunduğu Madeira'da sağlık kurulu başkanı Pedro Ramos'tan açıklama geldi. Ramos, "." ifadelerini kullandı.