Cristiano Ronaldo: "Gelişmemiz gereken yerler var"

Cristiano Ronaldo, Atalanta maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cristiano Ronaldo: 'Gelişmemiz gereken yerler var'
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03 Kasım 2021 01:28
Atalanta karşısında attığı son dakika golüyle takımına puan getiren Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.

Portekizli süperstar takım olarak daha gelişmeleri gerektiğini belirterek takım uyumunu yakalayabilmek için daha önlerinde zaman olduğunu belirtti.

Cristiano Ronaldo'nun maç sonu açıklamaları şöyle:

"Zor maç oldu. İlk maçtan daha zor olacağını biliyordum. Asla pes etmeden sonuna kadar inanıyoruz. Maçın başı bizim için zor oldu. Atalanta'nın baskılı başlayacağını biliyorduk, harika bir teknik direktörleri var. Hala gelişmemiz gereken yerler var. Farklı oyuncularımız ve sistemimiz var. Birbirimize uyum sağlamamız gerekiyor ama bu zamanla olacak şeyler. Bunu yapmak için de yeterli zamanımız var."


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