Cousins: "Korkunç bir deneyimdi, ama artık sağlıklıyım!"

Houston Rockets'ın yeni pivotu DeMarcus Cousins, ciddi sakatlık sorunlarıyla dolu üç sezonun ardından nihayet sağlıklı ve oyuna dönmeye hazır olduğunu belirtti.



Cousins, kariyerinin son üç sezonunda sadece 78 maçla sınırlı kalmasına sebep olan, sakatlıklarla dolu acımasız yolculuğu hakkında konuştu.



Bu ölü sezonda yeni bir başlangıç yapma umuduyla Rockets ile anlaşan Cousins, muhabirlere şu açıklamaları yaptı:



"Korkunç bir deneyimdi... Size yapmam gerekenler zor değildi desem yalan söylemiş olurum, ama artık bunlara dayanabilecek bir yapıda olduğumu düşünüyorum. Olanları oldukça sakin bir şekilde karşıladım.



Olan biten ne varsa buna karşı mücadele verdim. Yolumu tırnaklarımla kazıdım. Benim için çok zor bir dönem olsa da, genel olarak hayat hakkında ve kendim hakkında çok şey öğrendim. Hayatımın birçok alanında olgunlaştığımı düşünüyorum. Herkesin hikayesinin farklı olduğunu biliyorum. Bu da benimkiymiş. Zorlukların beni yıkmasına izin vermeyeceğim.



Vücudum ve zihnim harika bir noktada ve ben de sahaya geri dönüp, çok sevdiğim bu oyun olan basketbolu oynamaya hazırım."



Önceki yaz döneminde sol dizindeki çapraz bağı yırtan Cousins, 2019-20 sezonunda tek maç bile forma giyememişti.



