Çorum FK, Giresun'da zirve yarışını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Çorum FK deplasmanda Giresunspor'u 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çorum FK, Giresun'da zirve yarışını sürdürdü
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19 Ocak 2024 22:04
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Serhat Güller'in ekibi Giresunspor ile Serkan Özbalta'nın yönetimindeki Çorum FK karşı karşıya geldi.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çorum FK 3-0 kazanırken goller; 17. dakikada Ahmet Sagat, 77. dakikada Geraldo ve 90+1'de Atakan Akkaynak'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Çorum FK puanını 33'e yükselterek zirve mücadelesini sürdürürken, Giresunspor 9 puanla ligin son sırasında kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Çorum FK evinde Göztepe'yi ağırlarken, Giresunspor deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak.

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