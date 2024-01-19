Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Serhat Güller'in ekibi Giresunspor ile Serkan Özbalta'nın yönetimindeki Çorum FK karşı karşıya geldi.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çorum FK 3-0 kazanırken goller; 17. dakikada Ahmet Sagat, 77. dakikada Geraldo ve 90+1'de Atakan Akkaynak'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Çorum FK puanını 33'e yükselterek zirve mücadelesini sürdürürken, Giresunspor 9 puanla ligin son sırasında kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Çorum FK evinde Göztepe'yi ağırlarken, Giresunspor deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çorum FK 3-0 kazanırken goller; 17. dakikada Ahmet Sagat, 77. dakikada Geraldo ve 90+1'de Atakan Akkaynak'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Çorum FK puanını 33'e yükselterek zirve mücadelesini sürdürürken, Giresunspor 9 puanla ligin son sırasında kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Çorum FK evinde Göztepe'yi ağırlarken, Giresunspor deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak.