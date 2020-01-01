"Clippers'ın, Beverley'yi takaslaması 'zor' olacak" iddiası

NBA'den bir yöneticiye göre, Patrick Beverley ile takas yapmak, LA Clippers için "zor" olacak.



İsmini vermeyen yöneticinin inancına göre, sakatlıkları ve mevcut sözleşmesi nedeniyle, Clippers'ın Beverley'yi takas etmesi kolay olmayacak.



Los Angeles Times'tan Andrew Grief, durumu şu şekilde kaleme aldı:



"Yine de her yönetici, Patrick Beverley'nin tutarsız sağlık durumu ve önümüzdeki iki sezon boyunca 27 milyon dolar alacağı sözleşmesi nedeniyle herhangi bir potansiyel takastan iyi bir karşılık almanın en zor şey olacağını söyledi.



Bir yönetici, söz konusu sözleşmenin Clippers'ın herhangi bir anlaşmada karşılık olarak Draft hakkı almasını 'olumsuz' etkilediğini söyledi."



Beverley'nin Clippers ile yaptığı sözleşmede kalan iki yılı ve 27.6 milyon doları bulunuyor.



