Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Clippers'ın, Beverley'yi takaslaması 'zor' olacak" iddiası

NBA'den bir yöneticiye göre, Patrick Beverley ile takas yapmak, LA Clippers için "zor" olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'den bir yöneticiye göre, Patrick Beverley ile takas yapmak, LA Clippers için "zor" olacak.

İsmini vermeyen yöneticinin inancına göre, sakatlıkları ve mevcut sözleşmesi nedeniyle, Clippers'ın Beverley'yi takas etmesi kolay olmayacak.

Los Angeles Times'tan Andrew Grief, durumu şu şekilde kaleme aldı:

"Yine de her yönetici, Patrick Beverley'nin tutarsız sağlık durumu ve önümüzdeki iki sezon boyunca 27 milyon dolar alacağı sözleşmesi nedeniyle herhangi bir potansiyel takastan iyi bir karşılık almanın en zor şey olacağını söyledi.

Bir yönetici, söz konusu sözleşmenin Clippers'ın herhangi bir anlaşmada karşılık olarak Draft hakkı almasını 'olumsuz' etkilediğini söyledi."

Beverley'nin Clippers ile yaptığı sözleşmede kalan iki yılı ve 27.6 milyon doları bulunuyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal