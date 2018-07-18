Cleveland Cavaliers, David Nwaba'yı kadrosuna kattı!

Cleveland Cavaliers, geçtiğimiz sezonu Chicago Bulls'ta geçiren David Nwaba'yı kadrosuna kattı.



Yahoo'dan Shams Charania'nın haberine göre; Cleveland Cavaliers, serbest oyuncularla görüşmenin başladığı ilk günden bu yana David Nwaba ile temaslarını sürdürüyordu. Görüşmelerin sonucunda Nwaba'nın Cavaliers'tan gelen teklifi kabul ettiği belirtildi.



25 yaşındaki şutör gard David Nwaba, 2016 draftında seçilmemişti. Ardından Los Angeles Lakers'ta bulduğu fırsatı iyi değerlendiren Nwaba, 2017/18 sezonunu da Bulls'ta geçirdi.



David Nwaba, NBA kariyerinde 23'ü ilk 5 olmak üzere 90 maça çıktı ve 7.5 sayı, 4.3 ribaunt ve 1.3 asist ortalamaları yakaladı.



