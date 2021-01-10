City, FA Kupası'nda ilk yarı golleriyle turladı

FA Kupası'nın son 32 turunda Manchester City ile Birmingham karşı karşıya geldi. City maçı 3-0 kazanarak tur atladı.



Karşılaşmada City'nin golleri 8. ve 15. dakikalarda Bernardo Silva, 33. dakikada Phil Foden'dan geldi.



City'nin 61. dakikada Riyad Mahrez'le bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.



Manchester City, Premier Lig'de sıradaki maçında sahasında Brighton ile karşılaşacak. Birmingham ise Championship'te sıradaki maçında Middlesbrough ile deplasmanda karşılaşacak.



