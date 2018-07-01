Cihat Arslan'dan transfer açıklaması

"Amacımız şampiyonluk yarışında var olabilmek"

"4 yerli transfer yapacağız"

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi.Abant yolu üzerindeki bir otelde kampa giren turuncu-beyazlı ekip, ilk antrenmanını teknik direktör Cihat Arslan gözetiminde kaptı.Adana ekibi, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalıştı.Yeni sezon hazırlıkları hakkında gazetecilere bilgi veren Cihat Arslan, "Bolu, Türkiye'de kamp için mükemmel bir yer. Tesisler, ortam çok güzel. 25 kişi geldik. Adana çok sıcak olduğu için 3 kamp dönemi geçireceğiz. Toplamda 33 gün buradayız. Tabii buna izinler de dahil olmak üzere. Göksu Alhas evlendiği için gelemedi, Magaye Gueye'nin çocuğu oldu, o yüzden gelemedi. Bu sevinçli telaşlarımız da var. İnşallah onlar da bize uğur getirir." diye konuştu.Arslan, iyi bir kamp dönemi beklediklerini ifade ederek, "Çünkü geçen yıl Adanaspor ilk yarı ilk 5'in içerisindeydi ama ikinci yarı çok önemli bir düşüş yaşadı. Takım olarak zor günler geçirdi. Biz tekrar bu takımı ayağa kaldırmak için geldik. Hep beraber bunu başaracak bir potansiyelimiz var." şeklinde konuştu."Önemli oyunculara sahibiz." diyen Arslan, "Bu sezon amacımız tekrardan yapılanıp, tekrar şampiyonluk yarışında var olabilmek. Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep, Boluspor ve Eskişehirspor gibi çok önemli rakiplerimiz var. Rakiplerimize saygı duyarak, kendi gücümüzü de bilerek takıma oyuncular alacağız." ifadelerini kullandı.Arslan, takım karakteri ortaya çıksın diye önemli transferler düşündüklerini belirterek, "Önceliğimiz transferde de takıma sadece yetenek olarak değil, karakter olarak da katkı yapacak oyuncular. Adanaspor'u Süper Lig'e çıkarabilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Takımda 6 yabancı oyuncunun olduğunu anlatan Cihat Arslan, şunları kaydetti:"Biz 5 yabancı kullanacağız bu sezon. Çünkü yabancıyı tribüne gönderdiğimizde bu, kulübe hem mali olarak yük geliyor hem de futbolcuların psikolojisi ve morali bozuluyor. Daha çok yerli transferi düşünüyoruz, 4 yerli transfer yapacağız. Mevkileri belli; bir sol bek, bir orta saha alacağız, sağ ön ve santrforla transferi kapatacağız."