Cihat Arslan: 'Üzüntü değil, acı verici'

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 3'üncü maçında İspanyol ekibi Sevilla'ya konuk olan Akhisarspor'un teknik direktörü, 6-0'lık yenilgide bireysel hataların büyük etkisi olduğunu belirterek, "Tabii ki bu bizim için üzüntü verici değil, acı verici bence. Onun için üzüntülüyüm." dedi.Arslan, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sevilla'yı tebrik etti.Müsabaka öncesi analizlerinde, merkezden şut attırmamaları gerektiğine çalıştıklarını belirten Arslan, "Ama maçın başında çalıştığımız şekilde enteresan bir şekilde gol yedik. Penaltı ve bireysel hatadan ikinci gol oldu. Ondan sonra, kaleci hatası, bireysel hatadan 3-4 tane gol geldi. Tabii ki bu bizim için üzüntü verici değil, acı verici bence. Onun için üzüntülüyüm." ifadelerini kullandı.Avrupa arenasının, yabancı oldukları ve tecrübe kazanmaları gereken bir lig olduğunu kaydeden Arslan, "Sonuçta Sevilla bu kupayı 5 kere müzesine götürmüş çok değerli bir ekibe sahip. Kutluyorum. Bizim de acılardan ders çıkarmamız gerekiyor, acılarla yüzleşip, sorunlarla yüzleşerek ayağa kalkmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.UEFA Avrupa Ligi'nin kendileri için bir prestij olduğunu dile getiren Arslan, buna gereken saygıyı göstererek Spor Toto Süper Lig'de de ayağa kalkmaya çalışacaklarını vurguladı.Cihat Arslan, takımının bu maçtaki oyununa ilişkin bir soruya, "Futbola daha fazla şey katmalıydık. Bu yönden üzüntülüyüm ama futbolda o görev anlayışından çok bireyselliğe döndüğünüz zaman bunun acılarını çekiyorsunuz. 3 bireysel hatadan gol yedik. Kaçırdığımız pozisyonlar da oldu. En azından bizim açımızdan biraz daha olumlu olabilirdi. Daha üretken olabilirdik. O yüzden üzgünüm." yanıtını verdi